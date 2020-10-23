إعلان قائمة ريال مدريد لمواجهة برشلونة في الكلاسيكو

أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة نظيره نادي برشلونة، في كلاسيكو الدوري الإسباني. وضمت قائمة ريال مدريد كلا من: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا - لونين - لويس لوبيز خط الدفاع: إيدير ميليتاو - سيرجيو راموس - رافاييل فاران - ناتشو - مارسيلو - فيرلاند ميندي خط الوسط: توني كروس - كاسميرو - فيدي فالفيردي - لوكا مودريتش - فرانشيسكو إيسكو خط الهجوم: كريم بنزيما - لوكاس فاسكيز - ماركو أسينسيو - لوكا يوفيتش - فينسيوس جونيور - رودريجو جويس وتقام المباراة في تمام الرابعة عصر غدًا السبت.

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