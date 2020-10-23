تأجيل مباراة الزمالك والرجاء بسبب فيروس كورونا

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محمد سياف - ابو ظبي - توصل نادي الرجاء الرياضي المغربي مع الاتحاد الافريقي لكرة القدم إلى اتفاق يقضي بتأجبل مباراة الزمالك والرجاء التي تقام ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والتي كان من المزمع إجرائها غداً السبت إلى الأول من الشهر القادم.

ويأتي ذلك على خلفية الوضعية الوبائية للنادي بعد إصابة أغلبية اللاعبين بفيروس كورونا وللظروف الاسثنائية المرتبطة بإستحالة سفر البعثة الرياضية المغربية إلى جمهورية مصر العربية.

كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء

وقد تقدم فريق الرجاء بالشكر لاجهزة الإتحاد الأفريقي لكرة القدم على تفهمها للوضعية الاستثنائية التي يعيشها النادي حاليا، ويؤكد انخراطه الامشروط في المساهمة في تطوير كرة القدم الافريقية وفق تعبيرهم .

كما تقدم المكتب المديري للنادي بأصدق عبارات الشكر و الاخوة والامتنان للسادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك على التفاتتهم الانسانية والاخوية اتجاه لاعبي انادي الرجاء الرياضي المغربي .

وقد صرح نادي الرجاء الرياضي في بلاغ له أن نتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضع لها صباح الأربعاء الفريق الأول، من لاعبين وطاقم تقني وطبي وإداري، وإثر إجراء ما مجموعه 40 إختبارا، أظهرت النتائج وجود 6 حالات إيجابية لدى اللاعبين، تنضاف للحالات المسجلة سابقا، ليرتفع العدد إلى 14 حالة مؤكدة في صفوف لاعبي الفريق الأول، بالإضافة إلى حالة واحدة في صفوف الطاقم الإداري للفريق الأول كما سيخضع المعنيون بالأمر للبروتوكول الصحي المعمول به.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت لصالح نادي الزمالك بعد فوزه بهدف نظيف على فريق الرجاء حمل توقيع التونسي أشرف بن شرقي.