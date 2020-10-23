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محمد سياف - ابو ظبي - مباراة الأهلي والوداد المغربي واحدة من أهم المباريات التي ينتظرها جمهور كرة القدم في مصر ودولة المغرب الشقيق، حيث من المقرر أن تقام المباراة المرتقبة بين النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي في إياب نصف دوري أبطال إفريقيا في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولي، وتبرز أهمية تلك المباراة بعد تحقيق النادي الأهلي الفوز في المباراة الأخيرة والتي أقيمت يوم السبت الماضي على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب واستطاع النادي الأهلي تحقيق فوزاً كبيراً على فريق الوداد المغربي بنتيجة هدفين مقابل لا شيء.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي والوداد المغربي في إياب نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا:-

أعلنت قناة “أون تايم سبورتس” عبر التردد الأرضي عن مفاجأة سارة لجمهور المشاهدين في مصر، حيث أكدت القناة على أنها سوف تقوم بنقل المباراة المرتقبة بين فريقي النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر نقلها على الهواء مباشرة في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة الموافق 23 أكتوبر 2020 من خلال الاستوديو التحليلي للقناة وسيعلق على المباراة المعلق أيمن الكاشف.

كذلك فإن قناة بي أن سبورت أتش دى 7 سوف تقوم بنقل المباراة على الهواء مباشرة، حيث تعد مجموعة قنوات بي إن سبورتس هى الناقل الحصري لكل مباريات البطولة ويقوم بالتعليق على المباراة الكابتن حفيظ دراجي.