نجم الزمالك مطلوب في الدوري المغربي

أكد تقرير مغربي، أن نادي شباب المحمدية المغربي دخل في مفاوضات محمد أوناجم لاعب فريق الزمالك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت إذاعة مارس المغربية، أن هشام أيت منا رئيس نادي شباب المحمدية المغربي، دخل مفاوضات لضم محمد أوناجم، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وشارك محمد أوناجم مع الزمالك في 40 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف وصنع 7 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد أوناجم 650 ألف جنيه إسترليني جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويستعد الزمالك حاليا، لمواجهة الإسماعيلي، الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة، من مسابقة الدوري الممتاز.