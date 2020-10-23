وذكرت إذاعة مارس المغربية، أن هشام أيت منا رئيس نادي شباب المحمدية المغربي، دخل مفاوضات لضم محمد أوناجم، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وشارك محمد أوناجم مع الزمالك في 40 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف وصنع 7 آخرين.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد أوناجم 650 ألف جنيه إسترليني جنيه إسترليني، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
ويستعد الزمالك حاليا، لمواجهة الإسماعيلي، الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 34 والأخيرة، من مسابقة الدوري الممتاز.
كان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أعلن أمس الخميس، تأجيل مباراة الزمالك الرجاء التي كان من المقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا إلى 1 نوفمبر.
كما قرر الكاف إقامة نهائي دوري أبطال أفريقيا في موعده " 6 نوفمبر".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نجم الزمالك مطلوب في الدوري المغربي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.