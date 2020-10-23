يورجن كلوب: مواجهة شيفيلد لن تكون سهلة

أكد الالماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، علي صعوبة المواجهة امام فريق شيفيلد يونايتد والتى تقام غدا السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدورى الانجليزي الممتاز .
واضاف كلوب خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة : اداء شيفيلد خلال المواجهات السابقة لم يكن سيئا ويمتلكون عدد من اللاعبين البارعين كما انهم قضوا اسبوعا كاملا يحضرون للقاء الغد وسيكونوا في غاية التركيز .
وعن اصابة فان دايك قال : هو في حالة جيده لكن لا يصح ان نعطيكم تحديثات كل يوم بشأن اصابته وسيخضع لعملية جراحية في الوقت المناسب وسأخذ وقتا لحين عودته للملاعب كل شخص مختلف عن الاخر .
وبسؤاله عن إصابات الفريق قال : اتمني ان لا يصاب احد اللاعبين الاسبوع القادم لأن هذا يعني غياب 5 لاعبين عنا وسيكون الامر صعبا للغاية .
واوضح : لم يتم تحديد مشاركة ماتيب وتياجو وبعد المؤتمر هناك حصة تدريبية سيتم تحديد الامر بها لكني لا اريد استبعاد أى لاعب .
وأختتم كلوب تصريحاته قائلا : فابينيو يمكنه اللعب في مركز الدفاع لكن يجب ان يتعود علي ذلك واللاعبين يحتاجون التعود علي بعضهم في المراكز الجديدة .
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