أسلوب الأرنب.. الصباغ: حكم إياب الأهلي والوداد اعترض عليه موسيماني بالدوري الجنوب أفريقي

أكد الحكم وائل مصطفى الصباغ أن فيكتور جوميز حكم مباراة الإياب بين الأهلي والوداد المغربي الليلة يتبع أسلوب الأرنب فى الجري، لافتا إلى أن بيتسو موسيماني مدرب المارد الأحمر اعترض عليه إبان إدارته أحد لقاءات صن داونز فى الدورى الجنوب أفريقي.

ويلتقى المارد الأحمر مساء اليوم الجمعة نظيره الوداد البيضاوي على ملعب استاد القاهرة فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال وائل الصباغ فى تصريحات خاصة لصدى البلد: فيكتور جوميز حكم ممتاز يمتلك شخصية قوية ولياقة بدنية عالية ويمتاز أن معيار احتساب الأخطاء عنده ثابت لا يتأثر بقوة الفريق أو أنه صاحب الأرض.

وأضاف: المشكلة الوحيدة التي قابلت فيكتور جوميز هي طريقة الجري حيث إنه يجري بأسلوب الأرنب وهذه الطريفة يعترض عليها مسئولون في الاتحاد الأفريقي (تكنيك الجري) لذلك كانوا يفضلون بكاري جاساما أو نيانت أو سيكازوري لكن فيكتور جوميز يمتلك فنيات أعلي من هؤلاء الحكام.

وتابع: كنت محظوظا في عام ٢٠١٤ في جنوب أفريقيا وشاهدت مباراة صن داونز وفريق يسمي اياكس من جنوب إفريقيا واحتسب جوميز في هذه المباراة ٥ ركلات جزاء دون أن يخاف لذلك اعترض عليه بيتسو موسيماني إبان تدريبه الفريق في هذا الوقت واعتقد أنه مخطئ من وجهة نظري.

واختتم حديثه قائلا: أخيرا فيكتور جوميز تعيينه في إدارة اللقاء يلقي ترحيب الجميع واعتقد أنه سيعبر بالمباراة لبر الأمان.

يذكر أن النادى الأهلى تغلب على الوداد البيضاوي فى لقاء الذهاب الذى جمع بينهما على ملعب استاد محمد الخامس بهدفي محمد مجدى قفشة وعلى معلول فى نصف نهائى دورى ابطال افريقيا.