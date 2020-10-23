كومان عن الكلاسيكو: أتمنى النوم .. وجريزمان مثل أي لاعب

وقال كومان خلال المؤتمر الصحفي للكلاسيكو:" نريد تحقيق الفوز من أجل اللاعبين، هم يستحقون ذلك بسبب جهدهم المتواصل خلال الأيام المقبلة
وعن الضغوطات التي يتعرض لها قبل مواجهة ريال مدريد، قال كومان:" أتمنى أن أستطيع النوم قبل المباراة".
وتابع:" أفضل شيء في الكلاسيكو أن تتواجد على الملعب، وإذا لم تستطيع ذلك فمن الأفضل أن تكون مدربا".
وحول موقف جريزمان من المشاركة أمام ريال مدريد أوضح كومان:" ليس جيدا مناقشة دور جريزمان في كل مباراة، لكنه مثل أي لاعب في الفريق يمتلك فرصة المشاركة في لقاء الغد".
يحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة ، بينما يتواجد برشلونة في المركز التاسع بـ 7 نقاط، وتتبقى له مباراتين مؤجلتين.
يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.
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