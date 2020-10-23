حقيقة انتقال أحمد حجازي إلى اتحاد جدة

كشفت تقارير صحفية سعودية، عن اهتمام نادي اتحاد جدة السعودي بالنجم المصري أحمد حجازي، المحترف في ويست بروميتش الإنجليزي.

وبدأ نادي الاتحاد، الموسم الرياضي الجديد 2020-2021، بالخسارة أمام الاتفاق، بهدف مقابل اثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأكد الإعلامي السعودي قصي نقادي، أن طلبات أحمد حجازي المالية، وشروط مدة العقد مع الاتحاد، وراء فشل الصفقة.

وفي نفس السياق، أكد جاري رودريجيز، أنه كان يرغب في الانتقال إلى جلطة سراي، خلال الصيف الحالي، بدلًا من العودة للاتحاد.