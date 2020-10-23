بيراميدز يشكر الوداد المغربي | تفاصيل

وجهت بعثة فريق نادي بيراميدز برئاسة المهندس ممدوح عيد، الشكر لسعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، ومجلس الإدارة، ومدير ملعب الوداد وجميع القائمين عليه، على استضافة تدريبات فريق الكرة والبعثة خلال الفترة الماضية استعدادا لمباراة لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.
واستضاف ملعب الوداد المغربي في مدينة كازبلانكا ٣ تدريبات لفريق نادي بيراميدز قبل سفره إلى مدينة الرباط العاصمة وخوض نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي في اللقاء المحدد له يوم الأحد المقبل.
وأوضحت بعثة بيراميدز أن نادي الوداد ساعد بيراميدز كثيرا خلال فترة وجوده بالدار البيضاء وذلل كافة العقبات واستضاف تدريبات الفريق، وأنها تشكر جميع أفراد النادي على تعاونهم ومشددة على تمنيها المزيد من التعاون بين الناديين مستقبلا.
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