48 ساعة .. الزمالك يخاطب الكاف بشأن تأجيل مباراة نهائي الأبطال

أرسل مسؤولو نادي الزمالك خطابا رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تأجيل مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لتقام يوم 1 نوفمبر المقبل بدلا من إقامتها غدا السبت بسبب الإصابات الموجودة بين لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا.
وطالب الزمالك في خطابه الرسمي الموجه للكاف بتأجيل موعد المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال ليقام في الثامن من نوفمبر المقبل بدلا من يوم 6 نوفمبر لمنح الفريق فرصة للاستعداد للمباراة في حالة تأهله للمباراة النهائية.
وأكد الزمالك في خطابه أنه كان يتمنى أن يتم تأجيل مباراتي إياب نصف النهائي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأن المتأهل من مباراة الأهلي والوداد سيكون أمامه 13 يوما قبل لقاء النهائي في حين سيكون المتأهل من الزمالك والرجاء أمامه 4 أيام فقط للاستعداد للقاء النهائي.
وأرسل مسؤولو نادي الزمالك خطابا رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تأجيل مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصفل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لتقام يوم 1 نوفمبر المقبل بدلا من إقامتها غدا السبت بسبب الإصابات الموجودة بين لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا.
وطالب الزمالك في خطابه الرسمي الموجه للكاف بتأجيل موعد المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال ليقام في الثامن من نوفمبر المقبل بدلا من يوم 6 نوفمبر لمنح الفريق فرصة للاستعداد للمباراة في حالة تأهله للمباراة النهائية.
وأكد الزمالك في خطابه أنه كان يتمنى أن يتم تأجيل مباراتي إياب نصف النهائي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأن المتأهل من مباراة الأهلي والوداد سيكون أمامه 13 يوما قبل لقاء النهائي في حين سيكون المتأهل من الزمالك والرجاء أمامه 4 أيام فقط للاستعداد للقاء النهائي.
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