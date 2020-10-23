48 ساعة .. الزمالك يخاطب الكاف بشأن تأجيل مباراة نهائي الأبطال

أرسل مسؤولو نادي الزمالك خطابا رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تأجيل مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا لتقام يوم 1 نوفمبر المقبل بدلا من إقامتها غدا السبت بسبب الإصابات الموجودة بين لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا.

وطالب الزمالك في خطابه الرسمي الموجه للكاف بتأجيل موعد المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال ليقام في الثامن من نوفمبر المقبل بدلا من يوم 6 نوفمبر لمنح الفريق فرصة للاستعداد للمباراة في حالة تأهله للمباراة النهائية.

وأكد الزمالك في خطابه أنه كان يتمنى أن يتم تأجيل مباراتي إياب نصف النهائي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأن المتأهل من مباراة الأهلي والوداد سيكون أمامه 13 يوما قبل لقاء النهائي في حين سيكون المتأهل من الزمالك والرجاء أمامه 4 أيام فقط للاستعداد للقاء النهائي.

وأرسل مسؤولو نادي الزمالك خطابا رسميا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن تأجيل مباراة الرجاء المغربي في إياب الدور نصفل النهائي لدوري أبطال أفريقيا لتقام يوم 1 نوفمبر المقبل بدلا من إقامتها غدا السبت بسبب الإصابات الموجودة بين لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا.

وطالب الزمالك في خطابه الرسمي الموجه للكاف بتأجيل موعد المباراة النهائية لبطولة دوري الأبطال ليقام في الثامن من نوفمبر المقبل بدلا من يوم 6 نوفمبر لمنح الفريق فرصة للاستعداد للمباراة في حالة تأهله للمباراة النهائية.

وأكد الزمالك في خطابه أنه كان يتمنى أن يتم تأجيل مباراتي إياب نصف النهائي لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، خاصة وأن المتأهل من مباراة الأهلي والوداد سيكون أمامه 13 يوما قبل لقاء النهائي في حين سيكون المتأهل من الزمالك والرجاء أمامه 4 أيام فقط للاستعداد للقاء النهائي.