رزان مغربي: أتوقع فوز الأهلي على الوداد بـ فارق هدف وأعشق محمد صلاح

وقالت رزان مغربي أثناء تواجدها في شرم الشيخ لحضور الحدث العالمي بتنفيذ أطول علم مصري وأيضًا أطول غطسة في التاريخ للربان ولاء حافظ:" أتابع الكرة المصرية .. أعرف الأهلي والزمالك وبيراميدز والإسماعيلي وحرس الحدود وكل الفرق، واليوم أتوقع فوز الأهلي على الوداد بفارق هدف."
وأضافت:" أعرف من لاعبي الأهلي محمد الشناوي وعلي معلول وكهربا، ويعجبني كثيرًا في الزمالك فرجاني ساسي."
وعن توقعاتها للكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة، قالت رزان:" ميسي أصبح وحيدًا في برشلونة وأصبح الفريق يعاني، وأيضًا ريال مدريد منذ رحيل كريستيانو لم يصبح كما كان، على صعيد الكرة العالمية أشجع مانشستر يونايتد منذ كان كريستيانو رونالدو يلعب لهم."
وتابعت رزان:" أفضل لاعب مصري بالطبع محمد صلاح الذي أعشقه، وكنت أحب جيل محمد زيدان وشوقي كثيرًا."
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