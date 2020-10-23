مصر تحقق رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس بـ أطول علم تحت الماء.. صور

حققت مصر رقمًا قياسيًا في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بتنفيذ أطول علم تحت الماء في مدينة السلام شرم الشيخ.

قام بتنفيذ العلم وإنزاله تحت الماء عدد من الغواصين بمساعدة بعض من السياح، حيث يبلغ طوله 1125 مترًا، لتدخل مصر موسوعة الأرقام القياسية.

وفي سياق آخر، خرج الربان ولاء حافظ من مياه مدينة السلام شرم الشيخ، مساء أمس الخميس، أثناء محاولته تسجيل رقم قياسي في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، بتحقيق أطول فترة بقاء تحت الماء. يذكر أن ولاء حافظ، كان يستهدف البقاء تحت الماء لمدة تصل إلى 155 ساعة؛ أي ما يزيد عن 6 أيام، من أجل تحقيق رقم قياسي، يسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية، كأطول مدة بقاء تحت الماء لإنسان، وذلك رغم الظروف الصحية التي يعاني منها. وأصر الدكتور أشرف صبري الطبيب المعالج لـ حافظ على خروج الربان البطل ولاء بسبب مشكلة تقنية تتمثل في " السوستة" الخاصة ببدلة الربان، بعد قضائه أكثر من 6 ساعات تحت الماء.

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