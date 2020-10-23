نجم برشلونة يتمنى الحصول على قميص بنزيما في الكلاسيكو

يبدو أن برشلونة على موعد مع توهج نجم جديد، ينتظر أن يشارك في الكلاسيكو لأول مرة، غدا السبت، على ملعب كامب نو، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وتمكن الإسباني الشاب بيدري جونزاليس، من تسجيل أول أهدافه الأوروبية في بداية مشوار برشلونة في دوري الأبطال هذا الموسم، أمام فريق فرينكفاروزي المجري.

وبات "بيدري" على بعد خطوات من تحقيق حلم الطفولة، بالمشاركة في "الكلاسيكو"، حيث قال في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "سنخرج لنأكل عشب الملعب".

وأضاف: "نبضات قلبي لن تهتز إذا شاركت؛ لأنها ستكون مباراة مختلفة، أتخيل كما لو كنت ألعب مع والدي وأخي، وهذا هو أفضل شيء يمكن أن يحدث للتخفيف من حدة التوتر واللعب بشكلي المعتاد".

وإلى جانب أمنيته في الفوز بالكلاسيكو، فإن "بيدري" لديه أمنية خاصة أخرى؛ وهي الحصول على قميص كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد، وأحد لاعبيه المفضلين.

وتابع بيدري: "نحن أفضل فريق في العالم".

وختم: "لعب كرة القدم سهل، ولكن الأداء بسهولة هو الأصعب".