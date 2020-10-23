حازم إمام يمارس تمارين الضغط في أحدث ظهور

شارك حازم امام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق متابعيه، بصور جديدة، عبر حسابه على إنستجرام.

وظهر حازم امام داخل منزله من خلال فيديو ظهر فيه أثناء تأديته وصلة من التمرينات الرياضية، وخاصة تمارين الضغط.

حصل حازم إمام خلال مشواره الكروى علي العديد من الألقاب، حيث حصل على لقب أفضل لاعب أفريقى داخل القارة عامى 1996 و2003م، وأفضل لاعب مهارى فى بطولة بيبسى للمهارات عام 2001م، كما حصل على لقب أفضل لاعب كرة قدم مصرى عام 2003م.

ولعب حازم إمام مع منتخب مصر 87 مباراة أحرز فيها 16 هدفًا، ولعب آخر مبارياته مع المنتخب عام 2005 ضد منتخب الكويت.

وحصد الثعلب الصغير مع الزمالك 12 بطولة، 3 مرات بطولة الدورى العام، و2 بطولة كأس مصر، و2 بطولة كأس السوبر المصرى، و2 بطولة دورى أبطال أفريقيا، وكأس السوبر الأفريقى، وكأس الأمير فيصل العربية، وكأس السوبر المصرى السعودي.