الرائد يتعادل مع الشباب إيجابيا بالدوري السعودي

حقق فريق الكرة بنادي الرائد، تعادلًا مثيرًا مع الشباب بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي "2020-21".

وتقدم جلال الداودي لصالح الرائد من ركلة جزاء في الدقيقة 19، ثم تعادل إيفر بانيجا للشباب من ركلة جزاء في الدقيقة 38، ووقع كرستيان جوانكا على الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 63، بتمريرة حاسمة من عبد الله الشامخ، قبل أن ينتزع عوض خميس هدف التعادل للرائد في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

وتمكن محترف الشباب الجديد، إيفر بانيجا من التوقيع على أول أهدافه في دوري المحترفين، في ثاني مبارياته بقميص الليوث، منذ انتقاله إليه في فترة الانتقالات الصيفية.

ورفع الشباب رصيده إلى 6 نقاط، ليتقاسم صدارة دوري المحترفين، مع الأهلي، بينما تجمد رصيد الرائد عند 3 نقاط، في المركز السابع.