حقق فريق الكرة بنادي الرائد، تعادلًا مثيرًا مع الشباب بنتيجة (2-2)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي "2020-21".
وتقدم جلال الداودي لصالح الرائد من ركلة جزاء في الدقيقة 19، ثم تعادل إيفر بانيجا للشباب من ركلة جزاء في الدقيقة 38، ووقع كرستيان جوانكا على الهدف الثاني للشباب في الدقيقة 63، بتمريرة حاسمة من عبد الله الشامخ، قبل أن ينتزع عوض خميس هدف التعادل للرائد في الدقيقة 90 من عمر المباراة.
وتمكن محترف الشباب الجديد، إيفر بانيجا من التوقيع على أول أهدافه في دوري المحترفين، في ثاني مبارياته بقميص الليوث، منذ انتقاله إليه في فترة الانتقالات الصيفية.
ورفع الشباب رصيده إلى 6 نقاط، ليتقاسم صدارة دوري المحترفين، مع الأهلي، بينما تجمد رصيد الرائد عند 3 نقاط، في المركز السابع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرائد يتعادل مع الشباب إيجابيا بالدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.