"ماركا" تكشف عن تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد

كشفت صحيفة " ماركا " الإسبانية، عن التشكيل المتوقع لنادي ريال مدريد في مواجهة نظيره نادي برشلونة، في الكلاسيكو ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري. وجاء التشكيل كما يلي بحسب الصحيفة:" في حراسة المرمى: نيتو خط الدفاع: سيرجينو ديست - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليه - جوردي ألبا

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرانكي دي يونج - فيليبي كوتينيو. خط الهجوم: أنطوان جريزمان - ليونيل ميسي - أنسو فاتي. ومن المقرر أن تقام مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الرابعة عصرًا غدًا السبت.

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