أعلن دين سميث، المدير الفني لنادي أستون فيلا، تشكيل فريقه لملاقاة نظيره ليدز يونايتد، في افتتاحية منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز. وتواجد المصري محمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي لـ أستون فيلا، فيما يجلس أحمد المحمدي على مقاعد البدلاء. وجاء تشكيل أستون فيلا كالآتي: في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز خط الدفاع: كونسا - كاش - مينجز - تارجت خط الوسط: دوجلاس لويز - ماكجين - باركلي خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه - جيراليش - واتكينز ويحتل أستون فيلا المركز الثاني في الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة وانتصاره اليوم يعني صعوده للصدارة مؤقتًا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تشكيل أستون فيلا.. تريزيجيه يقود الفريق أمام ليدز لخطف صدارة الدوري الإنجليزي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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