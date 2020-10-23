الرياضة

إجراءات أمنية مشددة في محيط استاد القاهرة قبل مواجهة الأهلي والوداد

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شهد محيط استاد القاهرة إجراءات أمنية مشددة، قبل انطلاق مواجهة الأهلي مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد في التاسعة مساء اليوم في جولة الإياب.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد في جولة الذهاب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب محمد الخامس بالمغرب.

 وتكون مواجهات الأهلي نادي القرن في إفريقيا مع الفرق المغربية حافلة بالندية والإثارة، ودائمًا ما تكون حاضرة في مشوار الأهلي الملك المتوج على عرش القارة السمراء نحو تتويجه بالألقاب والبطولات.

ونستعرض في السطور التالية أبرز أرقام الأهلي أمام الفرق المغربية في البطولات الإفريقية.

التقى الأهلي مع الفرق المغربية في 22 مواجهة في مختلف البطولات الإفريقية، وتمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات، وكان التعادل حاضرًا في 8 مباريات، فيما خسر الأهلي 6 مباريات.

مواجهات الأهلي الـ21 جاءت أمام 6 فرق مغربية هي: جمعية الحليب - الرجاء - الجيش الملكي - الوداد - الدفاع الحسني الجديدي - المغرب التطواني.

وتستحوذ مواجهات الأهلي والوداد على النصيب الأكبر لنادي القرن أمام الفرق المغربية، بعدما بلغت 9 مباريات، فيما التقى الأهلي الرجاء في 6 مباريات، ومواجهتين أمام «جمعية الحليب والدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني»، ومواجهة واحدة للأهلي أمام فريق الجيش الملكي.

سجل الأهلي 25 هدفًا في شباك الفرق المغربية من خلال 19 لاعبًا، وكانت كلمة الافتتاح عن طريق طاهر أبو زيد، لاعب الأهلي الأسبق، عندما سجل هدف الأهلي الأول في شباك جمعية الحليب، فيما كان آخر من سجل للأهلي في شباك الفرق المغربية علي معلول، لاعب الفريق الحالي.

أكبر فوز للأهلي أمام فرق المغرب جاء عندما فاز على جمعية الحليب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكأس نسخة 1984.

استقبلت شباك الأهلي 20 هدفًا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 9 مباريات، ولم ينجح لاعبوه في التسجيل أمام فرق المغرب على مدى 6 مباريات.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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