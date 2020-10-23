تشكيل الأهلي لمواجهة الوداد المغربي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي الدفع باحمد فتحي في مركز الظهير الأيسر بديلًا لعلي معلول الذي شعر ببعض الآلام خلال المران الأخير أمس.
وضم التشكيل محمد الشناوي في حراسة ومعه احمد فتحى ، أيمن أشرف ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني و: عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج و جونيور أجاي ، حسين الشحات ، مروان محسن.
وشهد محيط استاد القاهرة إجراءات أمنية مشددة، قبل انطلاق مواجهة الأهلي مع الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
ويلتقي الأهلي مع الوداد في التاسعة مساء اليوم في جولة الإياب.
وكان الأهلي قد حقق الفوز على الوداد في جولة الذهاب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت يوم السبت الماضي على ملعب محمد الخامس بالمغرب.
وتكون مواجهات الأهلي نادي القرن في إفريقيا مع الفرق المغربية حافلة بالندية والإثارة، ودائمًا ما تكون حاضرة في مشوار الأهلي الملك المتوج على عرش القارة السمراء نحو تتويجه بالألقاب والبطولات.
ونستعرض في السطور التالية أبرز أرقام الأهلي أمام الفرق المغربية في البطولات الإفريقية.
التقى الأهلي مع الفرق المغربية في 22 مواجهة في مختلف البطولات الإفريقية، وتمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات، وكان التعادل حاضرًا في 8 مباريات، فيما خسر الأهلي 6 مباريات.
مواجهات الأهلي الـ21 جاءت أمام 6 فرق مغربية هي: جمعية الحليب - الرجاء - الجيش الملكي - الوداد - الدفاع الحسني الجديدي - المغرب التطواني.
وتستحوذ مواجهات الأهلي والوداد على النصيب الأكبر لنادي القرن أمام الفرق المغربية، بعدما بلغت 9 مباريات، فيما التقى الأهلي الرجاء في 6 مباريات، ومواجهتين أمام «جمعية الحليب والدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني»، ومواجهة واحدة للأهلي أمام فريق الجيش الملكي.
سجل الأهلي 25 هدفًا في شباك الفرق المغربية من خلال 19 لاعبًا، وكانت كلمة الافتتاح عن طريق طاهر أبو زيد، لاعب الأهلي الأسبق، عندما سجل هدف الأهلي الأول في شباك جمعية الحليب، فيما كان آخر من سجل للأهلي في شباك الفرق المغربية علي معلول، لاعب الفريق الحالي.
أكبر فوز للأهلي أمام فرق المغرب جاء عندما فاز على جمعية الحليب بثلاثة أهداف مقابل هدف، في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الكأس نسخة 1984.
استقبلت شباك الأهلي 20 هدفًا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة في 9 مباريات، ولم ينجح لاعبوه في التسجيل أمام فرق المغرب على مدى 6 مباريات.
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