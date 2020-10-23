مران تكتيكي قوي لـ بيراميدز قبل مغادرة الدار البيضاء.. شاهد

خاض فريق نادي بيراميدز مرانا تكتيكيا قويا على ملعب نادي الوداد المغربي بالدار البيضاء؛ في إطار استعداداته المتواصلة لمواجهة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء المران قويا للغاية واشتمل على وحدات بدنية وجوانب تكتيكية ركز عليها المدير الفني أنتي تشاتشيتش بجانب تقسيمة قوية.

وتغادر بعثة بيراميدز بعد قليل مدينة الدار البيضاء في طريقها لمدينة الرباط العاصمة؛ للبقاء بها حتى موعد لقاء النهائي المحدد له يوم الأحد المقبل في نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ووجهت بعثة فريق نادي بيراميدز برئاسة المهندس ممدوح عيد، الشكر لسعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، ومجلس الإدارة، ومدير ملعب الوداد وجميع القائمين عليه، على استضافة تدريبات فريق الكرة والبعثة خلال الفترة الماضية استعدادا لمباراة لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

واستضاف ملعب الوداد المغربي في مدينة كازبلانكا ٣ تدريبات لفريق نادي بيراميدز قبل سفره إلى مدينة الرباط العاصمة وخوض نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي في اللقاء المحدد له يوم الأحد المقبل.