انت الان تتابع تفاصيل خبر مجاناً.. بالصور 4 طرق لمشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - مباراة الأهلي والوداد المغربي في اياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، هي واحدة من المباريات الهامة بالنسبة لجمهور ومحبي النادي الأهلي المصري ونادي الوداد المغربي، سواء في مصر والمغرب وكافة الدول العربية، واكتسبت المباراة أهميتها بعد الفوز الكبير الذي حققه النادي الأهلي على نادي الوداد المغربي في مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي أقيمت في مدينة الدار البيضاء يوم السبت الماضي، بنتيجة هدفين مقابل لا شيء لنادي الوداد المغربي على الرغم من أن المباراة مقامة على أرضه ووسط جمهوره.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا:-

تقام مباراة النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي اليوم الجمعة 23 أكتوبر2020 فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم على استاد القاهرة ويمكن لجمهور المشاهدين في مصر من مشاهدة تلك المباراة الهامة مجاناً بعد أن أعلنت قناة أون تايم سبورت ذات التردد الأرضي عن قيامها بنقل المباراة على الهواء مباشرة لجمهور المشاهدين في مصر، ويمكن استقبال قناة أون تايم سبورت ذات التردد الأرضي باستخدام أياً من الطرق الآتية:-

1- أريال داخلي:-

في حالة امتلاك اريال داخلي على التليفزيون قم بفصل جاك الدش، ثم قم بتشغيل الاريال الداخلي في التليفزيون وابحث عن الترددات VHF وتردد UHF، حيث يتيح تردد UHF صورة أكثر نقاءً وجودة ومع القيام بعملية البحث سوف تجد القناة كما بالصورة الآتية:-

2- شاحن نوكيا:-

قم بإغلاق الريسيفر أو فصل التيار الكهربائي عنه، ثم اختر القناة رقم 2 فى التليفزيون عن طريق الريموت كنترول الخاص به، أحضر شاحن نوكياً القديم ذو الطرف الرفيع وقم بإدخال طرفه فى فتحة الجاك، ثم أبحث عن الترددات VHF و UHF.

3- طبق الدش:-

قم باغلاق الريسيفر أو فصل التيار الكهربائي عنه، قم باختيار القناة رقم 2، قم بنزع السلك الذي يصل إلى الطبق في الريسفير وأدخل طرفه الأصفر في فتحة الجاك المتواجدة خلف التليفزيون، قم بالبحث عن الترددات السابقة.

4- سماعة التليفون:-

قم باغلاق الريسيفر ثم اختر القناة رقم 2 في التليفزيون ثم قم بإدخال طرف سماعة تليفون محمول سامسونج في فتحة الجاك والبحث عن الترددات السابقة.