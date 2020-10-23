تشكيل الوداد لمواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

أعلن الأرجنتيني ميجيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد المغربي، تشكيل فريقه لمواجهة النادي الأهلي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. وجاء التشكيل الوداد كالآتي: في حراسة المرمى : أحمد رضا التكناوتي خط الدفاع : الشيخ كومارا - إبراهيم نجم الدين - عبد اللطيف نصير - يحيى عطية الله خط الوسط : يحيى جبران - وليد الكرتي - أيمن الحسوني خط الهجوم : إسماعيل الحداد - بديع أووك - كازادي كاسونجو وتنطلق المباراة في تمام التاسعة مساء على استاد القاهرة.

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