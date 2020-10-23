ميسي: أتمنى مواجهة كريستيانو فى الكلاسيكو

وجه ليونيل ميسي نجم برشلونة، رسالة للبرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، قبل مواجهة الفريقين، الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وقال ميسي في تصريحات لشبكة DAZN "من الواضح أنه أثناء تواجد كريستيانو مع ريال مدريد، كانت المباريات ضدهم مميزة".
وشدد "مواجهات الكلاسيكو دائمًا خاصة، لكن في وجود رونالدو على أرض الملعب، اكتسبت أهمية خاصة".
وأضاف "هذا الآن جزء من الماضي ونتطلع لتحديات جديدة. نأمل في تواجد كريستيانو وأن يتعافى قريبًا من كورونا".
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