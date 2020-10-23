حكم الفيديو يتدخل .. مروان محسن يفتتح التهديف للأهلي أمام الوداد المغربي

سجل الاهلي الهدف الاول فى شباك الوداد المغربي ، من عمر الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب استاد القاهرة فى دور نصف نهائي إياب دوري ابطال افريقيا .
وجاء هدف الاهلي فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعه من عمرو السولية ليتوغل فيسددها بإتقان لتسكن الشباك .
واستعان حكم المباراة لاستماع لحكم الفيديو وقرر ان هدف مروان محسن هدف صحيح .
وباغت الوداد المغربي مرمي الاهلي فى الدقيقة الاولي بعد تمريرة بالخطأ من مروان محسن ليستغل كاسونجو مهاجم فريق المغربي ويسددها لكن ضعيفه لتمر بجوار قائم محمد الشناوي .
وفاز الاهلي علي الوداد المغربي 2-0 فى مباراة الذهاب عن طريق محمد مجدي قفشة وعلي معلول .
وضم التشكيل محمد الشناوي في حراسة ومعه احمد فتحى ، أيمن أشرف ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني و: عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج و جونيور أجاي ، حسين الشحات ، مروان محسن.
التقى الأهلي مع الفرق المغربية في 22 مواجهة في مختلف البطولات الإفريقية، وتمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات، وكان التعادل حاضرًا في 8 مباريات، فيما خسر الأهلي 6 مباريات.
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