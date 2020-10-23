حكم الفيديو يتدخل .. مروان محسن يفتتح التهديف للأهلي أمام الوداد المغربي

سجل الاهلي الهدف الاول فى شباك الوداد المغربي ، من عمر الشوط الاول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب استاد القاهرة فى دور نصف نهائي إياب دوري ابطال افريقيا .

وجاء هدف الاهلي فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعه من عمرو السولية ليتوغل فيسددها بإتقان لتسكن الشباك .

واستعان حكم المباراة لاستماع لحكم الفيديو وقرر ان هدف مروان محسن هدف صحيح .

وباغت الوداد المغربي مرمي الاهلي فى الدقيقة الاولي بعد تمريرة بالخطأ من مروان محسن ليستغل كاسونجو مهاجم فريق المغربي ويسددها لكن ضعيفه لتمر بجوار قائم محمد الشناوي .

وفاز الاهلي علي الوداد المغربي 2-0 فى مباراة الذهاب عن طريق محمد مجدي قفشة وعلي معلول .