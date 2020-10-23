أول أزمة فى اللقاء..الوداد يرفض اللعب في وجود جماهير للأهلي

تمسك سعيد الناصيري، رئيس نادي الوداد المغربي، بعدم خوض لقاء الأهلي المصري، اليوم الجمعة، إلا بعد مغادرة جماهير الأحمر مدرجات ستاد القاهرة.

وتواجد عدد محدود من جماهير الأهلي بلغ 50 فردا، في مدرجات ستاد القاهرة، التي تستضيف لقاء الأهلي وضيفه الوداد، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد سعيد الناصيري، في تصريحات صحفية، على دهشته الكبيرة لتواجد جماهير النادي الأهلي بالمدرجات، قبل ساعة من انطلاق المواجهة.

هذه الواقعة تسببت في صدام بين رئيس الوداد واللجنة المنظمة وكذلك مع ممثلي الكاف الموجودين بالملعب.

ويتمسك الأهلي بحقه في تواجد أنصاره بوصفه المستضيف، ورد الناصيري بأن هذا الأمر مرفوض من أجل مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص، بعد اللعب ذهابا في الدار البيضاء بمدرجات فارغة.

ويحاول ممثل الكاف إيجاد تسوية بين الطرفين، إلا أن الناصيري يصر كما أكد رفض هذا المبدأ ويطالب المنظمين بإجلاء الجمهور من الملعب.