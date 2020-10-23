خناقة بين الجهاز الفني للوداد والحكم بعد احتساب هدف للأهلي

نشبت مشادات حادة داخل استاد القاهرة فى مباراة الأهلي و الوداد المغربي التي تجمع بين الفريقين فى اطار اياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .
وثارت دكة الوداد المغربي ضد حكم المباراة فيكتور جوميز بعد احتسابه هدف للاهلي فى الدقيقة 5 من عمر اللقاء بعد العودة الي تقنية الفار التي ايدت هدف تقدم الأهلي فى المباراة .
وسجل مروان محسن هدف الأهلي الأهلي بعد انفراد تام بحارس مرمي الوداد واطلق حكم المباراة صافرته واحتسبها تسلل علي اللاعب قبل ان تعود تقنية الفار و تؤيد احتساب الهدف .
وباغت الوداد المغربي مرمي الاهلي فى الدقيقة الاولي بعد تمريرة بالخطأ من مروان محسن ليستغل كاسونجو مهاجم فريق المغربي ويسددها لكن ضعيفه لتمر بجوار قائم محمد الشناوي .
وفاز الاهلي علي الوداد المغربي 2-0 فى مباراة الذهاب عن طريق محمد مجدي قفشة وعلي معلول .
وضم التشكيل محمد الشناوي في حراسة ومعه احمد فتحى ، أيمن أشرف ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني و: عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج و جونيور أجاي ، حسين الشحات ، مروان محسن.
التقى الأهلي مع الفرق المغربية في 22 مواجهة في مختلف البطولات الإفريقية، وتمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات، وكان التعادل حاضرًا في 8 مباريات، فيما خسر الأهلي 6 مباريات.
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