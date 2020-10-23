ارتفاع عدد إصابات كورونا بـ فريق الرجاء لـ 17 حالة

أعلن نادي الرجاء البيضاوي المغربي، تسجيل حالتي إصابة جديدتين بفيروس كورونا بين لاعبيه. ونشر نادي الرجاء بيانا عبر موقعه الرسمي جاء فيه :" ‏نتائج المسحة الطبية السابعة عشر لنادي الرجاء الرياضي توصل نادي الرجاء الرياضي بنتائج اختبارات كوفيد-19 التي خضعت لها صباح اليوم الجمعة مكونات الفريق الأول. و أظهرت النتائج وجود حالتين إيجابيتين جديدتين في صفوف لاعبي الفريق. وسيخضع المعنيون بالأمر للبروتوكول الصحي المعمول به. " وبذلك ارتفعت عدد حالات الإصابة في الرجاء ل 17 حالة قبل مباراة العودة أمام الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وكان الكاف قد أعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء للأول من شهر نوفمبر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

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