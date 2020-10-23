الفيصلي يفوز على الباطن بهدفين في الدوري السعودي

حقق فريق الكرة بنادي الفيصلي، فوزًا على الباطن بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي "2020-21".

وتقدم جوليو تفاريس لصالح الفيصلي في الدقيقة 29، ثم تعادل حسن شراحيلي للباطن في الدقيقة 47، قبل أن يوقع محمد الصيعري على الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة.

وكان الفيصلي قد أحرز هدفًا في الدقيقة 15 عن طريق أحمد العنزي، قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو VAR.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 4 نقاط، ليصعد إلى المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الباطن بلا نقاط.