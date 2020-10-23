حقق فريق الكرة بنادي الفيصلي، فوزًا على الباطن بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي "2020-21".
وتقدم جوليو تفاريس لصالح الفيصلي في الدقيقة 29، ثم تعادل حسن شراحيلي للباطن في الدقيقة 47، قبل أن يوقع محمد الصيعري على الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة 75 من عمر المباراة.
وكان الفيصلي قد أحرز هدفًا في الدقيقة 15 عن طريق أحمد العنزي، قبل أن يتم إلغاء الهدف بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو VAR.
ورفع الفيصلي رصيده إلى 4 نقاط، ليصعد إلى المركز الرابع في ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد الباطن بلا نقاط.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفيصلي يفوز على الباطن بهدفين في الدوري السعودي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.