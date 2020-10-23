بمشاركة تريزيجيه.. تعادل سلبي في الشوط الأول بين أستون فيلا وليدز

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي أستون فيلا وليدز يونايتد بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة السادسة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

الشوط الأول شهد حذرا كبيرا من الفريقين، وبلغت نسبة استحواذ لاعبي ليدز على الكرة 60% مقابل 40% لأستون فيلا.

وسدد لاعبو أستون فيلا كرتين على المرمى، مقابل تسديدة وحيدة من ليدز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويشارك محمود حسن تريزيجيه مع أستون فيلا في المباراة أساسيا، فيما يجلس أحمد المحمدي على دكة البدلاء.