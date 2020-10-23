الأهلي والوداد.. حسين الشحات ينهي صيامه بهدف عالمي ويلاحق بن شرقي في سباق هدافي دوري الأبطال

أنهى حسين الشحات، نجم فريق الأهلي، صيامه التهديفي وسجل في مرمى الوداد المغربي، مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل الشحات الهدف الثاني للأهلي، بعد فاصل من المراوغة لمدافع الوداد في الدقيقة 26.

وأحرز الشحات هدفه، بعد صيام طويل منذ أن هز شباك المقاولون بالدوري المصري يوم 19 يناير الماضي بالجولة الرابعة عشر للدوري، كما أن آخر هدف إفريقي للشحات كان في شباك الهلال السوداني، يوم 6 ديسمبر 2019 في القاهرة.

ورفع الشحات رصيده إلى 6 أهداف بدوري أبطال أفريقيا، ليعادل رقم مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، وكريستوفاو لاعب بريميرو دو أوجوستو الأنجولي، ويفصله هدف واحد عن أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك، وجاكسون موليكا، مهاجم مازيمبي السابق.

ويتصدر ترتيب هدافي دوري الأبطال، الجزائري كريم العريبي، مهاجم النجم الساحلي التونسي السابق، برصيد 10 أهداف.