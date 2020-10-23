60 دقيقة.. تفوق الأهلي مستمر بـ هدفين.. والوداد يدفع بـ 3 لاعبين.. فيديو

انتهت 60 دقيقة من عمر المباراة التي تجمع بين الأهلي والوداد المغربي، بتقدم المارد الأحمر بهدفين، فى اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب استاد القاهرة فى إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها بإتقان لتسكن الشباك . واضاف الاهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغه رائعه لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك .

وبدأ الاهلي المصري الشوط الثاني بالهدوء من حيث التمريرات القصيره فى وسط الملعب الوداد المغربي .

وفي الدقيقة 48 باغت وليد الكرتي بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة تمر بجوار القائم الايمن لـ محمد الشناوي وتخرج الي ضربه مرمي .

ودفع مدرب الوداد المغربي بـ 3 لاعبين فى الدقيقة 57 لتحسين الصورة الهجوميه امام النادي الأهلي .

الشوط الاول :

وباغت الوداد المغربي مرمي الأهلي فى الدقيقة الاولي بعد تمريرة بالخطأ من مروان محسن ليستغل كاسونجو مهاجم فريق المغربي ويسددها لكن ضعيفة لتمر بجوار قائم محمد الشناوي .

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فيسددها بإتقان لتسكن الشباك .

واستعان حكم المباراة لاستماع لحكم الفيديو وقرر ان هدف مروان محسن هدف صحيح .

ومرر محمد مجدي قفشة تمريرة رائعه لـ جونيور آجاي ليتوغل ببراعه ويسددها بإتقان لتيصدي لها حارس مرمي الوداد ويشتتها الدفاع فى الدقيقة 9 .

واهدر محمد مجدي قفشة فرصة هدف محقق فى الدقيقة 23 بعد تمريرة من أليو ديانج ليسددها بقوة لتخرج اعلي من العارضة .

واضاف الاهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغه رائعه لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك .

وفاز الاهلي علي الوداد المغربي 2-0 فى مباراة الذهاب عن طريق محمد مجدي قفشة وعلي معلول .

وضم التشكيل محمد الشناوي في حراسة ومعه احمد فتحى ، أيمن أشرف ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني و: عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج و جونيور أجاي ، حسين الشحات ، مروان محسن.

التقى الأهلي مع الفرق المغربية في 22 مواجهة في مختلف البطولات الإفريقية، وتمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات، وكان التعادل حاضرًا في 8 مباريات، فيما خسر الأهلي 6 مباريات.