رايح جاي .. الأهلي يسحق الوداد ويتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا.. فيديو

تأهل النادي الأهلي إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز الوداد المغربي 3-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد القاهرة فى إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها بإتقان لتسكن الشباك. وأضاف الأهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغة رائعة لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك. وجاء هدف الأهلي الثالث فى الدقيقة 60 عن طريق ياسر إبراهيم ، بعد تنفيذ ركنية تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور. وتمكن الوداد من تسجيل هدف وحيد فى الدقيقة 82 عن طريق زهير المترجي من تسديدة صاروخية وعلي لطفي يشاهدها فقط وهي تسكن شباكه. الشوط الأول: وباغت الوداد المغربي مرمي الأهلي فى الدقيقة الاولي بعد تمريرة بالخطأ من مروان محسن ليستغل كاسونجو مهاجم فريق المغربي ويسددها لكن ضعيفة لتمر بجوار قائم محمد الشناوي. وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فيسددها بإتقان لتسكن الشباك. واستعان حكم المباراة لاستماع لحكم الفيديو وقرر أن هدف مروان محسن صحيح. ومرر محمد مجدي قفشة تمريرة رائعة لـ جونيور آجاي ليتوغل ببراعة ويسددها بإتقان لتيصدي لها حارس مرمي الوداد ويشتتها الدفاع فى الدقيقة 9. وأهدر محمد مجدي قفشة فرصة هدف محقق فى الدقيقة 23 بعد تمريرة من أليو ديانج ليسددها بقوة لتخرج أعلي من العارضة. وأضاف الأهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغة رائعة لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك. الشوط الثاني : وبدأ الأهلي المصري الشوط الثاني بالهدوء من حيث التمريرات القصيرة فى وسط الملعب الوداد المغربي. وفي الدقيقة 48 باغت وليد الكرتي بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة تمر بجوار القائم الأيمن لـ محمد الشناوي وتخرج إلي ضربة مرمي. ودفع مدرب الوداد المغربي بـ 3 لاعبين فى الدقيقة 57 لتحسين الصورة الهجومية أمام النادي الأهلي. وقام بيتسو موسيماني بالدفع بـ علي لطفي بدلا من محمد الشناوي لإراحته للمباراة النهائية. ودخل وليد سلمان وأحمد الشيخ بدلا من آجاي وحسين الشحات فى الدقيقة 74. وأهدر وليد سليمان فرصة هدف محقق في الدقيقة 78 بعد تمريرة رائعة من قفشه ليضعه وحيدا أمام المرمي ويسددها لتمر بجوار القائم الأيسر.

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