75 دقيقة.. الأهلي يسجل الهدف الثالث ومحمد الشناوي يخرج.. والوداد لم يقدم شيئا

انتهت 75 دقيقة من عمر المباراة التي تجمع بين الأهلي والوداد المغربي، بتقدم المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، فى اللقاء الذي يجمعهما حاليا على ملعب استاد القاهرة فى إياب دور نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها بإتقان لتسكن الشباك.

وأضاف الأهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغة رائعة لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك.

وجاء هدف الأهلي الثالث فى الدقيقة 60 عن طريق ياسر إبراهيم، بعد تنفيذ ركنية تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور.

وبدأ الأهلي المصري الشوط الثاني بالهدوء من حيث التمريرات القصيره فى وسط الملعب الوداد المغربي.

وفي الدقيقة 48 باغت وليد الكرتي بتسديدة صاروخية من مسافة بعيدة تمر بجوار القائم الأيمن لـ محمد الشناوي وتخرج إلي ضربه مرمي.

ودفع مدرب الوداد المغربي بـ 3 لاعبين فى الدقيقة 57 لتحسين الصورة الهجومية أمام النادي الأهلي.

وقام بيتسو موسيماني بالدفع بـ علي لطفي بدلا من محمد الشناوي لإراحته للمباراة النهائية.

ودخل وليد سلمان واحمد الشيخ بدلا من آجاي وحسين الشحات فى الدقيقة 74 .

الشوط الاول :

وباغت الوداد المغربي مرمي الأهلي فى الدقيقة الاولي بعد تمريرة بالخطأ من مروان محسن ليستغل كاسونجو مهاجم فريق المغربي ويسددها لكن ضعيفة لتمر بجوار قائم محمد الشناوي .

وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فيسددها بإتقان لتسكن الشباك .

واستعان حكم المباراة لاستماع لحكم الفيديو وقرر ان هدف مروان محسن هدف صحيح .

ومرر محمد مجدي قفشة تمريرة رائعه لـ جونيور آجاي ليتوغل ببراعه ويسددها بإتقان لتيصدي لها حارس مرمي الوداد ويشتتها الدفاع فى الدقيقة 9 .

واهدر محمد مجدي قفشة فرصة هدف محقق فى الدقيقة 23 بعد تمريرة من أليو ديانج ليسددها بقوة لتخرج اعلي من العارضة .

واضاف الاهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغه رائعه لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك .

وفاز الاهلي علي الوداد المغربي 2-0 فى مباراة الذهاب عن طريق محمد مجدي قفشة وعلي معلول .

وضم التشكيل محمد الشناوي في حراسة ومعه احمد فتحى ، أيمن أشرف ، ياسر إبراهيم ، محمد هاني و: عمرو السولية ، محمد مجدي أفشة ، أليو ديانج و جونيور أجاي ، حسين الشحات ، مروان محسن.

التقى الأهلي مع الفرق المغربية في 22 مواجهة في مختلف البطولات الإفريقية، وتمكن من تحقيق الفوز في 8 مباريات، وكان التعادل حاضرًا في 8 مباريات، فيما خسر الأهلي 6 مباريات.