تعليق مثير من عبد الحميد حسن عن هدف حسين الشحات.. استغفر الله العظيم

علق عبد الحميد حسن لاعب الأهلي السابق على الهدف العالمي الذي سجله لاعب القلعة الحمراء حسين الشحات في مرمى الوداد المغربي في إياب نصف نهائي أبطال إفريقيا.

وكتب عبد الحميد حسن عبر حسابه علي "انستجرام":"الواد حسين كل أحواله كده استغفر الله العظيم" أنهى حسين الشحات، نجم فريق الأهلي، صيامه التهديفي وسجل في مرمى الوداد المغربي، مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. وسجل الشحات الهدف الثاني للأهلي، بعد فاصل من المراوغة لمدافع الوداد في الدقيقة 26.

وأحرز الشحات هدفه، بعد صيام طويل منذ أن هز شباك المقاولون بالدوري المصري يوم 19 يناير الماضي بالجولة الرابعة عشرة للدوري، كما أن آخر هدف إفريقي للشحات كان في شباك الهلال السوداني، يوم 6 ديسمبر 2019 في القاهرة.

ورفع الشحات رصيده إلى 6 أهداف بدوري أبطال أفريقيا، ليعادل رقم مصطفى محمد، مهاجم الزمالك، وكريستوفاو لاعب بريميرو دو أوجوستو الأنجولي، ويفصله هدف واحد عن أشرف بن شرقي مهاجم الزمالك، وجاكسون موليكا، مهاجم مازيمبي السابق.



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