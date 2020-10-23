فالنسيا يخسر من إيلتشي 2-1 في الدوري الإسباني

خسر فريق فالنسيا أمام نظيره إيلتشي بهدفين مقابل هدف، في افتتاحية منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإسباني.

افتتح فيرنانديز بوماريس التسجيل لـ إيلتشي في الدقيقة 19، قبل أن يضاعف فيديل النتيجة لـ إيلتشي بهدف ثان في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بتقدم إيلتشي بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، سجل لاتو الهدف الأول لـ فالنسيا في الدقيقة 74، لكنه لم يمنع هزيمه من الخسارة في مباراة اليوم.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد إيلتشي للنقطة 10 في المركز الخامس، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 7 نقاط في المركز الثالث عشر.

وتقام مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في تمام الرابعة من عصر غد السبت على ملعب كامب نو.