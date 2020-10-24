رينيه فايلر يعلق على تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

حرص رينيه فايلر المدير الفني السابق للأهلي علي تهنئة القلعة الحمراء بتأهله الي نهائي دوري أبطال افريقيا بعد الفوز الوداد المغربي 3-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب استاد القاهرة فى إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا . وكتب رينيه فايلر عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام":"‏‏انا سعيد من أجلكم يارفاق الف مبروك" وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها بإتقان لتسكن الشباك . واضاف الاهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغه رائعه لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك . وجاء هدف الاهلي الثالث فى الدقيقة 60 عن طريق ياسر إبراهيم ، بعد تنفيذ ركنية تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور . وتمكن الوداد من تسجيل هدف وحيد فى الدقيقة 82 عن طريق زهير المترجي من تسديدة صاروخية وعلي لطفي يشاهدها فقط وهي تسكن شباكه .

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