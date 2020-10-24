شتوتجارت يتعادل مع كولن في البوندسليجا.. وأنجيه يفوز على رين بـ الدوري الفرنسي

افتتح مانجالا التسجيل لـ شتوتجارت في الدقيقة الأولى، قبل أن يعادل أندرسون النتيجة لـ كولن في الدقيقة 23، لتنتهي المباراة بالتعادل بين الفريقين.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد شتوتجارت للنقطة الثامنة في المركز الرابع، ورصيد كولن للنقطة الثانية في المركز السادس عشر.
وفي الدوري الفرنسي، فاز أنجيه على رين بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة.
افتتح هونو التسجيل لـ رين في الدقيقة 18، قبل أن يعادل المغربي سفيان بوفال النتيجة لـ أنجيه في الدقيقة 27.
وفي الدقيقة 57، سجل فولجيني هدف الانتصار لـ أنجيه، ليرفع رصيد فريقه من النقاط للنقطة 13 في المركز السادس، فيما توقف رصيد رين عند 15 نقطة في المركز الثالث.
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