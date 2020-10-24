خرافي.. ماذا قدم أليو ديانج نجم الأهلي أمام الوداد اليوم؟

الأهلي فاز إيابًا بثلاثة أهداف مقابل هدف في القاهرة، بعد فوزه بهدفين نظيفين في المغرب، ليضمن رسميًا تواجده في نهائي البطولة.
المالي أليو ديانج، كان نجم المباراة الأول دون منازع، فاللاعب ظهر في كل بقعة على أرض الملعب.. لم يهدأ سواء هجوميًا أو دفاعيًا، وساهم في انتصار الفريق وتأهله للنهائي.
ونستعرض لكم أرقام المالي ديانج من مباراة اليوم.
- لعب 90 دقيقة
- صنع 1 هدف
- لمس الكرة 84 مرة
- دقة تمريراته 93%
- دقة مراوغاته 100% " جميع المراوغات كانت ناجحة"
- فاز بـ 13 التحامًا مع لاعبي الوداد
- قام بتشتيت الكرة مرتين
- قام بصناعة 3 فرص للتسجيل
- قام بـ 4 تدخلات صحيحة.
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