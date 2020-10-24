أداء رجولي.. وزير الرياضة يهنئ الأهلي بالتأهل لنهائي أبطال أفريقيا

وجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة للاعبي النادي الأهلي ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب على التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي ذهابا وإيابا في نصف نهائي البطولة الأفريقية.

وأعرب صبحي عن سعادته بالأداء الرجولي للاعبي الأهلي والفوز على الوداد بثلاثة أهداف مقابل هدف مثلما فاز أيضا في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة، مشيدا بمستوى الفرق المصرية الثلاثة في دوري الأبطال والكونفدرالية.

وتمنى وزير الشباب والرياضة أن يكون نهائي أفريقيا مصريا بين الأهلي والزمالك كما تمنى التوفيق لبيراميدز في نهائي الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي يوم الأحد المقبل.

ويلتقي الزمالك بنظيره المغربي الرجاء يوم 1 نوفمبر المقبل في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بعد تأجيل اللقاء من الغد حتى أول نوفمبر بسبب إصابة عدد من لاعبي الفريق المغربي وقرار وزارة الصحة المغربية بمنعهم من السفر حتى انتهاء مدة العزل الصحي.

وفاز الزمالك على الرجاء في لقاء الذهاب بهدف نظيف وسيحسم لقاء العودة الطرف الآخر المتأهل للنهائي ليواجه الأهلي يوم 6 نوفمبر المقبل.