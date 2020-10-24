إنجازات وانكسارات.. مشوار حافل لـ الأهلي في طريق الوصول للنجمة التاسعة

تأهل النادي الأهلي الي نهائي دوري أبطال افريقيا بعد الفوز على الوداد المغربي 3-1 فى المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب استاد القاهرة فى إياب دور نصف نهائي دوري ابطال افريقيا .

ويفصل الأهلي عن التتويج باللقب بلقب دورى أبطال افريقيا، للمرة التاسعة فى تاريخه، حيث ينتظر المارد الأحمر 180 دقيقة فقط .

تأكدت استضافة مصر للمباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا، يوم 6 نوفمبر المقبل، بعد صعود الأهلي ، على حساب الوداد المغربي إلى النهائي.

وبغض النظر عن الطرف الآخر للمباراة النهائية، سواء الزمالك المصري أو الرجاء المغربي، فإن مصر تستضيف نهائي دوري الأبطال، بعد أن حسمت القرعة استضافة مصر للنهائي حال مقابلة فريق مصري وآخر مغربي في النهائي. وفى حالة تأهل الزمالك سيكون النهائي بين الأهلي والزمالك الأول في تاريخ دوري أبطال أفريقيا، كما أن الرجاء حال مواجهته للقلعة الحمراء في النهائي فسيكون الصدام الأول بين الفريقين في الدور النهائي.

ويتطلع الأهلى للفوز بلقب دورى أبطال افريقيا لإنهاء فترة عصيبة على المارد الأحمر، مرت عليه ولم ينجح خلالها فى التتويج بلقب دورى الابطال.

فمنذ آخر بطولة للأهلى بقيادة محمد يوسف، عام 2013 فشل الأهلى فى التتويج باللقب القاري، رغم اقترابه منه أكثر من مرة.

وخلال مشوار الأهلى للفوز بالبطولة التاسعة فى تاريخه، مر الأهلى بأفراح وانكسارات، حيث حقق بطولة خالدة، وتعرض للصدمة مرتين خارج الحدود، وتعرض لفضيحة تاريخية.

حاول الأهلى بعد الفوز ببطولة دورى ابطال افريقيا 2013 أن يضيف البطولة الثالثة له على التوالى والتاسعة فى تاريخه، ولكنه فشل فى عبور دور الـ16 وتحول للعب فى الكونفيدرالية، التى حقق لقبها فى المباراة النهائية على حساب سيوى سبور الايفوارى بهدف عماد متعب.

ويعد الأهلى أول فريق مصرى يتوج بلقب الكونفيدرالية وتبعه الزمالك فى البطولة الأخيرة فى 2019، وأمام بيراميدز فرصة تاريخية يوم الأحد المقبل فى التتويج بالبطولة فى حال فوزه على نهضة بركان المغربى فى المباراة النهائية.

حاول الأهلى فى بطولتى دورى الأبطال 2015 و 2016 الفوز باللقب التاسع ولكنه ودع البطولتين مبكرًا، حتى جاءت بطولة 2017، والتى صعد فيها الأهلى بقيادة حسام البدرى للنهائى، ولكنه تلقى صدمة قوية عندما خسر البطولة لصالح الوداد المغربى بعد التعادل فى برج العرب بهدف لكل فريق والخسارة فى المغرب بهدف نظيف.

وفى 2018 حقق الأهلى نتائج مميزة فى البطولة تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، مما أهله للصعود للنهائى، وبعد تحقيق المارد الأحمر الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف على الترجى التونسى فى مباراة الذهاب ببرج العرب، ظن الجميع أن البطولة التاسعة فى طريقها لمقر الاهلى فى الجزيرة، قبل أن يستيقظ الجميع على صدمة الخسارة بثلاثية نظيفة أمام الترجى التونسى فى مباراة الإياب وفقدان اللقب القارى للمرة الثانية على التوالى فى المباراة النهائية.

ولم تكن بطولة 2019 بطولة عادية فى تاريخ الأهلى، حيث شهدت هذه النسخة فضيحة مدوية لنادى القرن الافريقى، بعدما خسر فى ذهاب دور ربع النهائى بخماسية نظيفة أمام صن داونز الجنوب إفريقى، ولم تشفع له مباراة الإياب ببرج العرب فى محو الفضيحة وودع المارد الأحمر البطولة بخسارة تاريخية.

وفى البطولة الحالية التى استهلها الأهلى تحت قيادة السويسرى رينيه فايلر وأعقبه فى قيادة الفريق بيتسو موسيمانى، يمنى الجميع النفس لإنهاء عناد الأميرة الافريقية وإضافة اللقب التاسع.