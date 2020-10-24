نتيجة مباراة الأهلي والوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

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محمد سياف - ابو ظبي - انتهت منذ قليل المباراة المرتقبة بين فريقي النادي الأهلي المصري ونادي الوداد المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي أقيمت على ستاد القاهرة الدولي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لفريق الوداد المغربي، وبهذه النتيجة يصعد النادي الأهلي إلى دور النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا، لينتظر النادي الأهلي الفائز من مباراة نادي الزمالك ونادي الرجاء البيضاوي، ليكون دور النهائي في بطولة دوري أبطال إفريقيا مصرياً خالصاً.

نتيجة مباراة الأهلي والوداد المغربي في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا:-

فاز النادي الأهلي على نادي الوداد البيضاوي في لقاء الذهاب بالمغرب في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بنتيجة هدفين مقابل لاشيء، وذلك في المباراة التي أقيمت بمدينة الدار البيضاء بالمغرب يوم السبت الماضي الموافق 17 أكتوبر 2020.

وفي لقاء الإياب بذات البطولة استطاع النادي الأهلي الفوز على فريق الوداد المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للفريق المغربي وذلك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ستاد القاهرة اليوم الجمعة 23 أكتوبر 2020،وبهذه النتيجة يكون النادي الأهلي قد فاز على فريق الوداد البيضاوي بنتيجة خمسة أهداف وهي مجموع المباراتين مقابل هدف واحد للفريق المغربي، ليصعد النادي الأهلي إلى الدور النهائي في دوري أبطال إفريقيا، ليتقابل مع الفائز من مباراة الزمالك والرجاء البيضاوي يوم 1 نوفمبر المقبل.

سجل أهداف النادي الأهلي في لقاء الاياب اليوم الجمعة كلاً من مروان محسن، حسين الشحات، ياسر إبراهيم، بينما سجل لفريق الوداد المغربي اللاعب باهر المرتجي.