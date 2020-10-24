انت الان تتابع تفاصيل خبر الاهلي يطيح بالوداد ويصل لنهائي دوري أبطال أفريقيا والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تغلب الاهلي المصري عل الوداد البيضاويى المغربي بثلاثية كاملة مقابل هدف وحيد ليؤمن بذلك مكانا في نهائي دوري أبطال أفريقيا. فبعد الخسارة 2-0 على أرضه في الدار البيضاء أمام الاهلي، كان على الوداد النزول بثقله في المباراة للتدارك .

مخلص مباراة الاهلي والوداد

منذ انطلاق المباراة، اقترب الوداد من افتتاح التسجيل عن طريق المهاجم الكونغولي كازادي كاسينجو، لكن الأخير أضاع الهدف. ورغم كل الصعاب، افتتح الاهلي التهديف في الدقيقة 7 عن طريق اللاعب مروان محسن. وقد بدى أن الاهلي بقيادة أليو دينج قد اتخذ بعدًا جديدًا تحت قيادة بيتسو موسيماني. ففي الدقيقة 24، فرصة من اللاعب أشرف، لكن تسديدته مرت فوق مرمى تاجناوتي.

بعد دقيقتين، تمريرة رائعة من دينج وجدت أقدام حسين الشحات ليجعل الاخير النتيجة 2-0.

دخل الوداد الشوط الثاني أكثر جرأة. بادي عوك، أيمن الحسوني، وليد الكرتي، قاموا بعدة محاولات، ولكن جميعها باءت بالفشل. عند الدقيقة الـ 60، أجرى المدير الفني لنادي الوداد المغربي ثلاثة تغييرات واستمر ضغط الوداد قبل أن يسجل ياسر إبراهيم مدافع الشياطين الحمر هدفا برأسية ليقضي بذلك على امال الوداديين في العودة.

نتيجة رضاه عن النتيجة، قرر موسيماني منح حارسه الثاني علي لطفي بعض الوقت للعب بدلاً من الشناوي .

زاد الشياطين الحمر من ضغطهم على الخصم واستحوذوا على الميدان، ولكن الوداد كان في رحلة البحث عن هدف يحفظ به ماء الوجه وكان له ما أراد عندما ذلل الفارق في الدقيقة 82 من المباراة بحركة فردية من المطراجي، لتنتهي المباراة على ذلك بوصول الأهلي إلى النهائي ليكون بذلك على بعد خطوة وحيدة من المجد القاري في انتظار المباراة المؤجلة بين الزمالك والرجاء.

يذكر أن مباراة النهائي من المتوقع أن تكون في السادس من الشهر القادم فهل يكون النهائي مصري مصري؟