ديانج: نجحنا في تخطي الوداد.. وأحلم بالتتويج باللقب الإفريقي

أبدي أليو ديانج، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي سعادته بالفوز الذي حققه الأهلي مساء اليوم على حساب الوداد المغربي، والصعود إلى المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا.

وشدد ديانج على أن الأهلي بات على بعد خطوة من تحقيق حلمه الشخصي بالتتويج مع الفريق بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، مؤكدًا أنه لن يدخر أي مجهود خلال الفترة المقبلة لتحقيق هذا الحلم.

وأضاف ديانج: «الصعود وتخطي عقبة الوداد في قبل النهائي خطوة مهمة، لكن من اليوم نفكر في المباراة النهائية وحلم التتويج».

وأتم أليو ديانج حديثه: «أتمنى أن نرسم الفرحة على وجوه جماهير الأهلي العظيمة، التي تساند الفريق في كل وقت، وأقل ما نقدمه لهم هو السعي بكل قوة للتتويج باللقب الإفريقي».

وتأهل الفريق الأحمر بعد عزف سيمفونيته الكروية الممتعة أمام الوداد في لقاء العودة، محققًا الفوز بنتيجة 3/1، ليتأهل نادي القرن لنهائي دوري أبطال إفريقيا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5/1.

سجل ثلاثية الأهلي في مباراة اليوم مروان محسن في الدقيقة 4 من بداية المباراة، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني بمهارة كبيرة في الدقيقة 26، بعدما راوغ مدافع الوداد أكثر من مرة، قبل أن يسدد في المرمى، فيما سجل ياسر إبراهيم الهدف الثالث برأسية من ضربة ركنية في الدقيقة 59، فيما سجل هدف الوداد زهير المترجي في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

قدم الأهلي مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، وسيطر تمامًا على أحداث اللقاء بفضل التحركات الواعية والاستغلال الجيد للمساحات، محققًا الفوز بثلاثية تاريخية في شباك الوداد المغربي.