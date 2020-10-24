الاهلي يكشف موقف فتحي ومعلول من نهائي أفريقيا وسبب تغيير الشناوي أمام الوداد

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف علي معلول وأحمد فتحي من المشاركة مع الفريق في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي تأهل إلي نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الوداد بنتيجة 5-1 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بدور نصف النهائي للبطولة القارية.

ويعاني علي معلول من إصابة حرمته من خوض مواجهة الإياب أمام الوداد التي أقيمت أمس، أما أحمد فتحي ينتهي عقده مع الأهلي بنهاية الدوري المصري ومباراة الأحمر أمام طلائع الجيش السبت المقبل.

وقال عبد الحفيظ خلال تصريحات عبر إذاعة "الشباب والرياضة": "معلول مصاب بإجهاد في العضلة الخلفية، والمدرب قرر عدم المجازفة به في مباراة اليوم، وهي إصابة ليست قوية، وسيكون جاهزًا للمباريات المقبلة".

وبسؤاله.. هل تأجيل مباراة الزمالك والرجاء لها أثر سلبي او ايجابي على الأهلي ؟ أوضح: "ليس لها علاقة، من أول عودتنا من المغرب ومحضرين برنامج المباراة".

وأردف: "من أول يوم لموسيماني في الأهلي لم يأخذ وقت، أول اجتماع اختصر الموضوع بالنسبة لي وللجهاز، وكان يعرف أسماء اللاعبين ومراكزهم ومميزاتهم، نتحدث عن مدرب كأنه مصري وعلى دارية كاملة باللاعبين وهذا سهل أمور كثيرة جدًا".

وعن أحمد فتحي، قال: "حتى الآن لا يوجد حل، وسنرى الأمور في اليومين المقبلين وهنبدأ نسأل".

وأكمل: "تغيير الشناوي في مباراة اليوم كان للإصابة بإجهاد في العضلة الضامة، وفرصة لعلي لطفي أيضًا، سنأخذ إجازة لمدة يومين وبداية التدريبات ستكون يوم الإثنين المقبل".

وأتم: "كل الكلام المثار بعدم اقنتاع موسيماني بالسنغالي اليو بادجي، غير صحيح، بالعكس المدرب لا يتحدث مع لاعب بعينه هو يحتاج كل اللاعبين".