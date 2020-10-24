الأهلي راحة سلبية 48 ساعة

منح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة، عقب الفوز على الوداد المغربي والتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الفريق الأحمر بعد عزف سيمفونيته الكروية الممتعة أمام الوداد في لقاء العودة، محققًا الفوز بنتيجة 3/1، ليتأهل نادي القرن لنهائي دوري أبطال إفريقيا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5/1.

سجل ثلاثية الأهلي في مباراة اليوم مروان محسن في الدقيقة 4 من بداية المباراة، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني بمهارة كبيرة في الدقيقة 26، بعدما راوغ مدافع الوداد أكثر من مرة، قبل أن يسدد في المرمى، فيما سجل ياسر إبراهيم الهدف الثالث برأسية من ضربة ركنية في الدقيقة 59، فيما سجل هدف الوداد زهير المترجي في الدقيقة 82 من عمر المباراة.

قدم الأهلي مباراة كبيرة على المستويين الدفاعي والهجومي، وسيطر تمامًا على أحداث اللقاء بفضل التحركات الواعية والاستغلال الجيد للمساحات، محققًا الفوز بثلاثية تاريخية في شباك الوداد المغربي.