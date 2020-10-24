بادجي: الأهلي تأهل لنهائي دوري الأبطال عن جدارة

أكد أليو بادجي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن الفريق تأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا عن جدارة، بعد الأداء القوي والأكثر من رائع الذي قدمه الفريق في لقاءي الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة.

وأوضح بادجي أن الأهلي قطع خطوة جديدة في مشواره نحو تحقيق حلم الجماهير، وذلك من خلال الفوز على الوداد، وهناك طموح ورغبة من اللاعبين للفوز باللقب.

وأشار مهاجم الأهلي إلى أن الفريق قدم عرضًا قويًّا أمام الوداد، وأكد أحقيته وجدارته في الوصول إلى نهائي البطولة.

ووجه بادجي الشكر للاعبين على المستوى والأداء القوي في البطولة إلى الآن.

كما وجه مهاجم الأهلي رسالة للجماهير، أكد خلالها أن الفريق يسعى بكل قوة للتتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وتأهل الفريق الأحمر بعد عزف سيمفونيته الكروية الممتعة أمام الوداد في لقاء العودة، محققًا الفوز بنتيجة 3/1، ليتأهل نادي القرن لنهائي دوري أبطال إفريقيا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5/1.

سجل ثلاثية الأهلي في مباراة اليوم مروان محسن في الدقيقة 4 من بداية المباراة، وأضاف حسين الشحات الهدف الثاني بمهارة كبيرة في الدقيقة 26، بعدما راوغ مدافع الوداد أكثر من مرة، قبل أن يسدد في المرمى، فيما سجل ياسر إبراهيم الهدف الثالث برأسية من ضربة ركنية في الدقيقة 59، فيما سجل هدف الوداد زهير المترجي في الدقيقة 82 من عمر المباراة.