الحمد لله.. محمد هانى يعلق على وصول الأهلي إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا

نشر محمد هانى لاعب النادى الاهلى عدة صور له عبر موقع انستجرم من مبارة الفريق مع الوداد المغربى فى اياب نصف نهائى دورى ابطال افريقيا والتى انتهت بفوز الاهلى بـ 3 \ 0 . وعلق هانى على الصور قائلا " الحمد لله To The Final ". وحازت الصور على اعجاب كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : - وحش يا هاني ربنا يحميك حبيبي - وحش يابني ربنا يحميك - اداء ممتاز فاضل علي التاريخ 90 دقيقة⁦

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أول قرار من محمود الخطيب بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا أول قرار من محمود الخطيب بعد تأهل الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا وافتتح الأهلي التهديف فى الدقيقة 4 عن طريق مروان محسن بعد تمريرة رائعة من عمرو السولية لـ يتوغل فـ يسددها بإتقان لتسكن الشباك. وأضاف الأهلي الهدف الثاني فى الدقيقة 26 عن طريق حسين الشحات بعد مراوغه رائعه لدفاع الوداد المغربي ويسددها بإتقان فتسكن الشباك . وجاء هدف الأهلي الثالث فى الدقيقة 60 عن طريق ياسر إبراهيم ، بعد تنفيذ ركنية تصل منطقة الجزاء ليقفز علي أثرها ويسددها برأسية قوية فتسكن الشباك علي الفور . وتمكن الوداد من تسجيل هدف وحيد فى الدقيقة 82 عن طريق زهير المترجي من تسديدة صاروخية وعلي لطفي يشاهدها فقط وهي تسكن شباكه .

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