مكاسب عديدة للأهلي بعد تخطي الوداد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حجز مقعده في نهائي دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي، بعدما نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 3-1 في مواجهة العودة، التي جمعت الفريقين مساء اليوم، وكان قد فاز في الذهاب بكازابلانكا بنتيجة 2-0.
فوز الأهلي شهد العديد من المكاسب على صعيد الأرقام نرصدها على النحو التالي:
فوز الأهلي على حساب الوداد منح الفريق بطاقة التأهل لنهائي دوري الأبطال للمرة الـ13 في تاريخه، معززًا رقمه كأكثر الأندية الإفريقية حضورًا لنهائي البطولة الأكبر في القارة.
رجح الفوز كفة الأهلي في تاريخ مواجهاته بالوداد المغربي في البطولات الإفريقية، بعدما التقى الفريقان في 10 مواجهات، تمكن الأهلي من تحقيق الفوز في 4 مباريات وكان التعادل حاضرًا في 4 مباريات، فيما حقق الوداد الفوز في مواجهتين فقط، وبات أكثر الفرق المغربية تعرضًا للخسارة أمام الأهلي.
بات الوداد المغربي أكثر فرق المغرب استقبالًا للأهداف بأقدام لاعبي الأهلي، الذين سجلوا في شباك الوداد 13 هدفًا، وكان عماد متعب مهاجم الأهلي الأسبق صاحب أول أهداف الفريق في شباك الوداد، فيما بات ياسر إبراهيم مدافع الفريق الحالي صاحب آخر أهداف الأهلي.
لم يكتفِ الأهلي بتفوقه في تاريخ مواجهات الفريقين، بعدما نجح في رد اعتباره بالإطاحة بالوداد من نصف نهائي البطولة، وذلك بعد خسارة الفريق نهائي نسخة 2017.
مكاسب الأهلي لم تتوقف عند الفريق الأول للأهلي فقط، بعدما امتدت إلى المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني، الذي نجح في كسر عقدة الوداد.
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