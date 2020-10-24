الأهلي يعزز رقمه القياسي في نهائي دوري الأبطال بثلاثية الوداد

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حجز مقعده في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تغلبه على الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة بنتيجة 5-1 في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.

وعزز الأهلي رقمه كأكثر الأندية الإفريقية في عدد مرات بلوغ نهائي دوري الأبطال للمرة الـ13 في تاريخ مشاركاته بالبطولة، بعدما سبق له الظهور في النهائي القاري في 12 مناسبة.

على مدار 12 نهائيا سابقا للملك المتوج على عرش قارة المواهب نجح في تحقيق اللقب في 8 مناسبات، في رقم قياسي للفريق في عدد مرات التتويج باللقب الأهم في القارة السمراء، واكتفى بالوصيف في 4 مناسبات.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الثالثة في آخر 4 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسختي 2017 و2018، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وجاء ظهور الأهلي في النهائي القاري على النحو التالي:

الظهور الأول للمارد الأحمر في نهائي دوري الأبطال يعود إلى نسخة 1982، عندما التقى فريق أشانتي كوتوكو الغاني ونجح في معانقة اللقب الأول في تاريخه.

وجاء الظهور الثاني للأهلي في نسخة 1983 أمام الأشانتي، ولكن اكتفى خلالها الفريق بالوصافة في مباراة شهدت جدلًا تحكيميًّا باحتساب هدف من تسلل واضح.

الظهور الثالث جاء في نسخة 1987 وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على حساب الهلال السوداني والتتويج باللقب الثاني.

انتظر الأهلي حتى عام 2001 ليسجل حضوره الرابع في النهائي أمام صن داونز بطل جنوب إفريقيا، ليحصد اللقب الثالث في تاريخه.

نسخ 2005 و2006 و2007 و2008 كانت شاهدة على وجود الأهلي في النهائي، محققًا اللقب في ثلاث مناسبات 2005 و2006 و2008، واكتفى بالوصافة في نسخة 2007.

عاد الأهلي للظهور في النهائي القاري في نسخة 2012، وتمكن من معانقة اللقب، وهو ما كرره في نسخة 2013، التي شهدت تتويج الأهلي باللقب أيضًا.

انتظر الأهلي حتى نسخة 2017 من دوري الأبطال ليسجل حضوره في النهائي، وكذلك في نسخة 2018 إلا أنه حقق المركز الثاني في النسختين.