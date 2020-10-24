نشر موقع "دوت الخليج" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:

وجه أحد رواد موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " سؤالا لـ أحمد عيد عبد الملك لاعب نادى الزمالك سابقا يسخر فيه من نادى الوداد المغربى بعد إقصائه من بطول دورى أبطال إفريقيا فى نصف النهائى على يد النادي الأهلي.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال ميديا.. أول رد فعل من محمد الشناوي بعد استبداله بـ علي لطفي.. وأحمد عيد عبد الملك يسخر من نادي الوداد المغربى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.